Председатель исполкома патриотического общественного движения «Культурная столица – Культурная страна» Олег Мазур на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился мнением, кто мог бы стать в будущем преемником Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга.

Данная тема активно обсуждается петербуржцами последние недели. Причиной тому послужили многочисленные провалы губернатора, связанные с мусорной и транспортной реформой, а также с неспособностью коммунальных служб Смольного справиться с уборкой улиц от льда и снега. Губернатор Беглов занял последнее место в свежем рейтинге губернаторов РФ. Граждане уже активно требуют отставки градоправителя, ожидая его замены к 2023 году.

Олег Мазур разделил предположительных кандидатов на пост губернатора на три категории – претенденты, имитирующие или технические, а также неявные. К претендентам он относит первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака, отмечая его инициативность. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, по мнению эксперта, является отличным «антикризисным менеджером». Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко попал в список за свое умение общаться как с элитами, так и с обычными гражданами. Заместителя Александра Беглова Максима Соколова общественник отметил за энергичность, а главу петербургского ЗакСа Александра Бельского – за опытность.

Во вторую группу попали Антон Алиханов – губернатор Калининградской области, Виталий Мутко – гендиректор акционерного общества «Дом.РФ», Виктор Евтухов – замглавы Минпромторга РФ, омбудсмен Татьяна Москалькова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко и замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов.

К неожиданным кандидатам Мазур причислил губернатора Тульской области Алексея Дюмина, а также Дмитрия Григоренко и Дмитрия Чернышенко – зампредов российского правительства. К ним же общественник отнес президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.