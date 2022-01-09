Киев решил воспользоваться сложной ситуацией в Казахстане, в урегулировании которой участвуют российские военные, и предпринял наступление на Донбасс. ВСУ атаковали самопровозглашенную ДНР сразу с трех направлений, пишет портал Avia.Pro.

Сообщается, что украинская армия атаковала столицу республики с юга, запада и севера. Одновременно с этим она нанесла удар по позициям ополчения рядом с населенным пунктом Ясиноватая.

Также известно, что разведывательно-диверсионные группы ВСУ попытались пройти неподалеку от поселка Красный Партизан, однако сделать это незаметно не удалось, так как сработали светошумовые мины. Народная милиция ДНР сразу атаковала район огнем артиллерийских орудий.

Авторы отмечают, что после некоторого затишья, связанного скорее всего с новогодними праздниками, Киев продолжил атаки на Донбасс. При этом он по-прежнему заявляет, что ВСУ стреляют исключительно в ответ. Хотя в это давно не верят даже украинцы.