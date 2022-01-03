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Телеграм-канал «Поисковик ЗВИ» сообщил, что военному специалисту удалось полностью идентифицировать по номерам 9 из 12 беспилотных аппаратов «Байрактар ТБ2», полученных ВСУ от Турции. Кроме того, эксперт перечислили подразделения украинской армии, имеющие на вооружении эти дроны.

Так, в Староконстантинове, где базируется 34-я отдельная эскадрилья беспилотников и в Хмельницком, где располагается 383-й полк БПЛА находится пять дронов. Их номера – 401, 402, 403, 405 и 407 «красный».

Еще четыре беспилотника под номерами 72, 73, 74 и 76 «синий» поступили на вооружение 10-й отдельной морской авиационной бригады украинских ВМС в Николаеве.

Остальные три дрона пока идентифицировать полностью не удается, однако это лишь вопрос времени.

Напомним, что Киев уже использует «Байрактары» на Донбассе для ведения разведки и корректировки огня артиллерийских орудий. Также один из дронов атаковал позиции ДНР с украинской территории.

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