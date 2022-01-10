Почти 2 млн кубометров снега вывезены с улиц Петербурга и отправлены в 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов, говорится в очередном отчете Смольного. По словам чиновников, пункты работают в полную силу, но улицы города по-прежнему «украшают» скопившиеся на газонах и обочинах огромные сугробы.

Именно недостаток снегоплавильных пунктов считают причиной плохой работы коммунальных служб. Ранее они обещали по мере возможности вывезти снег без вреда для экологии, но пока горожане массово оставляют недовольные отзывы на снегоуборку в Северной столице.

Нехватка пунктов действительно наблюдается. В Петербурге их впятеро меньше, чем в Москве – всего 11 (хотя город лишь вдвое меньше столицы России). Но это знали еще год назад, когда, как водится, «внезапно» выпал снег и его долго не вывозили, сложив в кучи на Петроградской набережной и Дворцовой площади.

Непонятно, что мешало прикинуть реальные масштабы проблемы еще тогда и закупить дополнительную технику. Вместо этого губернатор Петербурга Александр Беглов подарил Красноярску два мобильных аппарата с плавильной способностью перерабатывать до четверти миллиона тонн снега в час. Вероятно, градоначальник рассчитывал на бесснежную зиму и не подумал о том, что снегопады могут быть и обильными. В результате Северная столица завалена снегом, который некуда девать. Зато в Красноярске, очевидно, будет чисто.