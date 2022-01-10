читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Почти 2 млн кубометров снега вывезены с улиц Петербурга и отправлены в 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов, говорится в очередном отчете Смольного. По словам чиновников, пункты работают в полную силу, но улицы города по-прежнему «украшают» скопившиеся на газонах и обочинах огромные сугробы. 

Именно недостаток снегоплавильных пунктов считают причиной плохой работы коммунальных служб. Ранее они обещали по мере возможности вывезти снег без вреда для экологии, но пока горожане массово оставляют недовольные отзывы на снегоуборку в Северной столице.

Нехватка пунктов действительно наблюдается. В Петербурге их впятеро меньше, чем в Москве – всего 11 (хотя город лишь вдвое меньше столицы России). Но это знали еще год назад, когда, как водится, «внезапно» выпал снег и его долго не вывозили, сложив в кучи на Петроградской набережной и Дворцовой площади. 

Непонятно, что мешало прикинуть реальные масштабы проблемы еще тогда и закупить дополнительную технику. Вместо этого губернатор Петербурга Александр Беглов подарил Красноярску два мобильных аппарата с плавильной способностью перерабатывать до четверти миллиона тонн снега в час. Вероятно, градоначальник рассчитывал на бесснежную зиму и не подумал о том, что снегопады могут быть и обильными. В результате Северная столица завалена снегом, который некуда девать. Зато в Красноярске, очевидно, будет чисто.

Вам может понравиться

Возле границы Ростовской области замечены украинские боевики

На сайте «Новороссия» появилась информация о том, что всего в трех десятках километрах от границы Ростовской области были обнаружены боевики «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Эти разведывательные сведения

Политолог Дубнов: в Дубае арестован племянник экс-президента Казахстана Назарбаева

Аркадий Дубнов, специалист по вопросам политики, разместил на страничке в «Фейсбуке» пост о том, что Кайрата Сатыбалды, племянника Нурсултана Назарбаева, бывшего казахского лидера, арестовали в Дубае (ОАЭ). В опубликованном сообщении

Посол Антонов: беспорядки в Казахстане нацелены на подрыв его целостности

Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне, отметил, что протесты, возникшие в Казахстане, спровоцированы из-за границы и нацелены на уничтожение его целостности. Согласно его словам, в Москве начавшиеся в соседней стране
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 января – пасмурно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 10 января – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 января – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 10 января – облачно с прояснениями, до 2 °C | Подольск: погода, 10 января – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 10 января – ясно, до 9 °C |