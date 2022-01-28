Правонарушения с использованием мессенджера Telegram в ФРГ будет выявлять и пресекать специальная целевая группа. Об её создании сообщило Федерального уголовное ведомство страны.

В пресс-релизе, который распространило ведомство, утверждается, что Telegram превращается в площадку, где радикализируются многие деструктивные идеи. В частности, речь идёт об угрозах политикам и должностным лицам, и даже медикам из-за их публичной деятельности в области борьбы с коронавирусной инфекцией. В сообщении ведомства подчёркивается, что подчас в немецких группах мессенджера публикуются призывы к физическому устранению известных людей.

Особая целевая группа будет вычислять подозрительных лиц и при необходимости преследовать их по закону. Сотрудники группы станут работать в тесном контакте с полицией Германии и другими органами правопорядка. В сообщении Федерального уголовного ведомства особо подчёркивается, что мессенджеры не являются территорией, где не действуют законы и нормы права.