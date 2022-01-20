Запад уже два месяца рассказывает о возможном «нападении» России на Украину. Однако Североатлантический альянс тоже стягивает силы к границам РФ и вполне может развязать войну против Союзного государства. Однако у него есть что противопоставить силам НАТО, пишет издание Life.

Сейчас в рейтинге сильнейших армий мира первое место уверенно занимают Соединенные Штаты. В десятке также можно увидеть и другие государства Альянса – Францию и Великобританию, занимающие 7 и 8 позиции.

Россия находится на второй строчке рейтинга, а Беларусь – на пятидесятой. Однако это не мешает Союзному государству превосходить Альянс по целому ряду видов вооружений. Так, явное его превосходство наблюдается в количестве буксируемых артиллерийских установок (7800 против 4250 у НАТО), ракетных установок (3600 против 1900), самоходных гаубиц (7000 против 3100).

Россия и Беларусь сильно уступают по численности боевых самолетов (4380 против 17 700 единиц у НАТО), а также по бронемашинам (31 600 против 70 600). В остальных видах вооружений наблюдается практически полный паритет либо небольшое отставание одной из сторон. Поэтому исход гипотетической войны во многом будет зависеть от выбранной тактики.