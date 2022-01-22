За минувшие сутки в Санкт-Петербурге произошло 400 дорожно-транспортных происшествий, в разных районах города образовались серьезные пробки. Большинство из них связаны с некачественной работой коммунальных служб — несмотря на предупреждения синоптиков о гололедице, в Смольном не организовали оперативную уборку снега и наледи на дорогах. Команда губернатора Александра Беглова продолжает бездействовать, из-за чего страдают простые петербуржцы.

Накануне вечером, 21 января, участники сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» сообщали о целом ряде массовых «погодных» автомобильных аварий. Не обошлось и без пострадавших — на улице Подвойского в Невском районе после столкновения автобуса, двух маршруток и такси в больницу доставили двоих детей.

В других районах обстановка на дорогах вчера была ничуть не лучше. Вследствие многочисленных заносов автомобилей на обледеневшем дорожном покрытии в Северной столице образовался очередной транспортный коллапс — череда массовых ДТП привела к заторам. Непродолжительная оттепель, а затем снижение температуры привели к гололедице, о которой ранее сообщал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос». Однако в городском Комитете по благоустройству проигнорировали предупреждения синоптиков и не организовали работу коммунальных служб. Вопреки обещаниям Александра Беглова Петербург оказался не готов к зиме — мегаполису не хватает снегоуборочной техники и работников ручного труда.

Жители Санкт-Петербурга призвали Сергея Шнурова записать альбом о проблемах города на Неве, после выхода его нашумевшего клипа на песню «Пока так» о некачественной уборке снега и провале «мусорной реформы».