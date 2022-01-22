читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге произошло 400 дорожно-транспортных происшествий, в разных районах города образовались серьезные пробки. Большинство из них связаны с некачественной работой коммунальных служб — несмотря на предупреждения синоптиков о гололедице, в Смольном не организовали оперативную уборку снега и наледи на дорогах. Команда губернатора Александра Беглова продолжает бездействовать, из-за чего страдают простые петербуржцы.

Накануне вечером, 21 января, участники сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» сообщали о целом ряде массовых «погодных» автомобильных аварий. Не обошлось и без пострадавших — на улице Подвойского в Невском районе после столкновения автобуса, двух маршруток и такси в больницу доставили двоих детей.

В других районах обстановка на дорогах вчера была ничуть не лучше. Вследствие многочисленных заносов автомобилей на обледеневшем дорожном покрытии в Северной столице образовался очередной транспортный коллапс — череда массовых ДТП привела к заторам. Непродолжительная оттепель, а затем снижение температуры привели к гололедице, о которой ранее сообщал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос». Однако в городском Комитете по благоустройству проигнорировали предупреждения синоптиков и не организовали работу коммунальных служб. Вопреки обещаниям Александра Беглова Петербург оказался не готов к зиме — мегаполису не хватает снегоуборочной техники и работников ручного труда.

Жители Санкт-Петербурга призвали Сергея Шнурова записать альбом о проблемах города на Неве, после выхода его нашумевшего клипа на песню «Пока так» о некачественной уборке снега и провале «мусорной реформы».

Вам может понравиться

Отправить Беглова в отставку готовы уже более 17 000 жителей Петербурга

За отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова выступает все больше горожан. В понедельник, 17 января, пенсионерка Елена Синявина опубликовала петицию от лица ветеранов и пожилых людей с требованием снять с должности

Balkan Insight: Оборонное соглашение с США встречает ожесточенное сопротивление в Словакии

Хотя Словакия является членом ЕС и НАТО, в стране сильны симпатии к России, что проявилось в мощной оппозиции новому двустороннему военному соглашению с США в период обострения региональной нестабильности. Об

«Военно-техническим» ответом России для НАТО могут стать ракеты средней дальности РС-26 «Рубеж»

Россия пригрозила «военно-техническим» ответом за неудовлетворенные требования к США и НАТО по гарантиям своей безопасности. Что это может означать на практике, рассмотрел в авторитетном американском издании Bulletin of the Atomic
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 22 января – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 22 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 22 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 22 января – небольшой снег, до -1 °C |