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Чуть больше половины жителей Украины готовы тем или иным образом оказывать сопротивление России в случае «нападения», рассказал портал «Украина.ру». Авторы публикации ссылаются на опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

Они рассказали, что «воевать с Россией» намерены 50,2 процента украинских граждан. Причем на поле боя с оружием готовы выйти 33,3 процента. Еще 21,7% сообщили, что собираются принимать участие в разнообразных акциях протеста.

По данным опроса, большая часть жителей страны, готовых взять в руки оружие, живет в западных регионах Украины. На востоке желающих оказывать вооруженное сопротивление, гораздо меньше – всего 25,6%.

Напомним, что истерию по поводу гипотетического «нападения РФ» на Украину развернули западные СМИ, которые ссылаются то на данные разведки, то на спутниковые фотографии. Волну подхватило Минобороны соседней страны, которое сперва отрицало наличие российских военных на границе, а теперь пристально наблюдает за их «перемещениями».

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