Правительство Соединенных Штатов продало нефть, захваченную на четырех танкерах Ирана. Деньги в размере 2,67 млн долларов, которые удалось выручить за 1,1 млн баррелей, пойдут в специальный фонд, созданный для оказания помощи жертвам терроризма.

Пресс-служба американского Минюста рассказала, что танкеры перевозили нефть в Венесуэлу. Решение об ее продаже было принято судом США.

На захваченных танкерах, помимо нефти, перевозили 171 ракету «земля-воздух», принадлежащий КСИР (Корпус стражей исламской революции). Представители Минюста уверены, что эти боезаряды направлялись хуситам из Йемена для очередных ударов по Саудовской Аравии.

Ракеты и нефть были конфискованы якобы на законных основаниях. Впрочем, Иран вряд ли тоже так думает.