читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Правительство Соединенных Штатов продало нефть, захваченную на четырех танкерах Ирана. Деньги в размере 2,67 млн долларов, которые удалось выручить за 1,1 млн баррелей, пойдут в специальный фонд, созданный для оказания помощи жертвам терроризма.

Пресс-служба американского Минюста рассказала, что танкеры перевозили нефть в Венесуэлу. Решение об ее продаже было принято судом США.

На захваченных танкерах, помимо нефти, перевозили 171 ракету «земля-воздух», принадлежащий КСИР (Корпус стражей исламской революции). Представители Минюста уверены, что эти боезаряды направлялись хуситам из Йемена для очередных ударов по Саудовской Аравии.

Ракеты и нефть были конфискованы якобы на законных основаниях. Впрочем, Иран вряд ли тоже так думает.

Вам может понравиться

АВС: Британский историк забыл про Т-34 и назвал американский “Шерман” лучшим танком Второй мировой

Испанское издание ABC опубликовало статью о танках Второй мировой войны. Авторы привели несколько мнений экспертов, которые выясняли, какие же боевые машины были лучше остальных. Так, историк из Великобритании Джеймс Холланд

Авторы The Washington Post заявили, что США не станут соглашаться на ультиматум Путина

Во вторник между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом состоится видео-встреча, на которой, как заявляют авторы издания The Washington Post, российский лидер поставит ультиматум. Как сообщают авторы
  • Анна
  • 07.12.2021
  • читать 1 минуту

Российские комплексы РЭБ обрушили электронику истребителей F-35 в Европе

Бортовые системы истребителей F-35, которые дислоцируются в Европе, постоянно подвергаются воздействию российских комплексов «Мурманск-БН», пишет портал Avia.Pro. Самолеты не могут приблизиться на расстояние менее 500 км к местам дислокации этих
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | город Мытищи: погода, 8 декабря – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 декабря – небольшая облачность, до 1 °C | Королев: погода, 8 декабря – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 8 декабря – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 8 декабря – небольшая облачность, до 12 °C |