США и Великобритания не станут развязывать войну против России. Они отлично знают о военном потенциале РФ, в котором одно из центральных мест занимают баллистические ракеты «Сармат». Один удар по Лондону и Вашингтону этими боезарядами превратит их в безжизненную пустыню, пишет китайское издание Sohu.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», называют ракеты РС-28 «Сармат» самыми мощными в мире. Они пояснили, что они способны преодолеть расстояние в 18 тысяч километров, чего достаточно, чтобы быстро оказаться в любой точке земного шара. Кроме того, каждый из «Сарматов» несет десять ядерных боеголовок с большим радиусом поражения.

Вашингтон и Лондон отлично знают об этих возможностях российских ракет. Они прекрасно понимают, что развязывая войну против РФ, начнут всемирную катастрофу. Поэтому можно с уверенностью заявить, что вооруженное столкновение между Россией и НАТО откладывается на неограниченный срок.