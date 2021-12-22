В Пакистане успешно завершились испытания крылатых ракет Babur-1В, которые способны поражать цели на расстоянии до 900 километров, сообщает пресс-служба Вооруженных сил страны. Одна из главных особенностей этого вида вооружения – способность нести ядерную боеголовку.

Babur-1В – это модернизация предыдущей версии ракеты. В ней конструкторам удалось вдвое увеличить дальность поражения целей, а также повысить точность полета боезаряда.

Ракета является универсальной, она может одинаково успешно атаковать надводные и наземные цели. Кроме того, имеется возможность размещать пусковые установки для Babur-1В на суше или на боевых кораблях.

С удачным завершением испытаний военнослужащих армии Пакистана поздравили президент Ариф Алви и глава правительства Имран Хан.