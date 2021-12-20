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В ближайшие годы пенсионеров в РФ ждет значительная индексация пенсионных выплат. Эксперты отмечают, что подобного повышения в стране еще ни разу не происходило.

Однако индексация будет осуществлена лишь для ряда пенсионеров. Речь идет о бывших военнослужащих и правоохранителей. Указывается, что 1 октября будущего года их пенсии возрастут на 4,4 процента, а спустя год – еще на 9 процентов, что станет рекордным значением за последнее десятилетие.

В СМИ напоминают, что в прошлом году людям, которые прошли военную службу, выплаты по старости были увеличены на 3 процента, а в 2019 году – на 6,3 процента. Предыдущий рекорд был поставлен 6 лет назад, когда пенсии проиндексировали на 7,5 процента. При этом специалисты отмечают, что сейчас годовая инфляция в стране составляет около 8 процентов.

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