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В войне против самопровозглашенных ЛНР и ДНР Киев делает ставку на «Байрактары», которые должны помочь ему добиться такого же эффекта, какой весь мир наблюдал в Нагорном Карабахе. Украина попытается реализовать сценарий, задействованный в Азербайджане, уверен военный эксперт Якуб Войнаровский.

Аналитик уверен, что при отсутствии в распоряжении защитников Донбасса эффективных современных ПВО, Киев получит неоспоримое превосходство и сможет одержать уверенную победу.

Войнаровский напоминает, что Армения была уверена в успехе, однако Азербайджан воспользовался эффектов внезапности, произведенным появлением беспилотных аппаратов Bayraktar TB2. После этого ему оставалось лишь закрепить свое превосходство в наземных операциях. То же самое может произойти и на Донбассе, если Украина сумеет столь же грамотно использовать приобретенные в Турции БПЛА.

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