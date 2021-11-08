В войне против самопровозглашенных ЛНР и ДНР Киев делает ставку на «Байрактары», которые должны помочь ему добиться такого же эффекта, какой весь мир наблюдал в Нагорном Карабахе. Украина попытается реализовать сценарий, задействованный в Азербайджане, уверен военный эксперт Якуб Войнаровский.

Аналитик уверен, что при отсутствии в распоряжении защитников Донбасса эффективных современных ПВО, Киев получит неоспоримое превосходство и сможет одержать уверенную победу.

Войнаровский напоминает, что Армения была уверена в успехе, однако Азербайджан воспользовался эффектов внезапности, произведенным появлением беспилотных аппаратов Bayraktar TB2. После этого ему оставалось лишь закрепить свое превосходство в наземных операциях. То же самое может произойти и на Донбассе, если Украина сумеет столь же грамотно использовать приобретенные в Турции БПЛА.