С быстрым развитием в мире гиперзвукового оружия защита от него стала проблемой, с которой сталкиваются все страны. Россия уже обладает передовыми гиперзвуковыми ракетами, при этом она активно принимает оборонные меры предосторожности. Об этом пишет китайское издание The Paper. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В последние годы такие страны, как Россия, США, Япония, Северная Корея и Франция, разрабатывают гиперзвуковое оружие, отдельные модели уже находятся на вооружении или достигли значительного прогресса. Президент России Путин сказал еще в мае 2019 года: «Прежде чем гиперзвуковое оружие других стран мира будет принято на вооружение, мы должны иметь средства защиты от такого оружия».

1 ноября текущего года Путин, выступая на Всероссийской конференции оборонной промышленности в Сочи, заявил, что к 2025-2027 годам доля современного вооружения и техники в российских войсках ПВО и стратегических ракетных войсках увеличится не менее чем до 80%. Из этого видно, что Россия делает системы ПВО и ПРО одним из ключевых направлений военного строительства, а защита от гиперзвукового оружия также станет основным направлением будущего развития.

При этом со вводом нового поколения российских зенитно-ракетных комплексов С-500 и модернизацией системы противовоздушной и противоракетной обороны возможности России по защите от гиперзвукового оружия будут находиться на передовом уровне в мире и стать важным аэрокосмическим щитом от иностранных вторжений.

В настоящее время российские силы ПВО и ПРО в основном оснащены системами серий «A» и «С». Первая представляет собой стратегическую противоракетную систему, а вторая – тактическую систему ПВО/ПРО, и обе они имеют возможность для перехвата гиперзвуковых ракет.

К серии А относятся А-135 и А-235. Первая из них начала развертываться в 1995 году и в основном используется для противовоздушной обороны Москвы и в важных промышленных и экономических районов центра России. Система перехвата разделена на два уровня, а все перехватчики представляют собой ядерные боеголовки.

Новейшая система А-235 может защищать от трех слоев атакующих ракет, а ее дальность и высота перехвата были увеличены, составив 1500 км и 800 км соответственно. Одновременно обновились радар, система управления и электронное оборудование системы А-235. Скорость ракеты-перехватчика может превышать скорость звука более чем в 10 раз. По состоянию на апрель этого года система А-235 провела несколько испытаний по перехвату ракет на полигоне Сарай-Шаган в Казахстане.

В российской серии «С» зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) средней и большой дальности С-300 и С-350 используются в основном для перехвата самолетов, тактических баллистических ракет и других атакующих целей; ЗРК С-400 – дальнего действия. В настоящее время в ПВО России 70% зенитно-ракетных полков заменило вооружение на эти комплексы.

Новейший ЗРК С-500, с максимальной дальностью 600 км, прочно вошел в число лучших в мире зенитных ракетных комплексов и первый комплект будет официально принят на вооружение в ближайшем будущем. Сообщается, что С-500 способен перехватывать цели со скоростью полета 5000-7000 м/с, причем до 10 таких баллистических ракет одновременно. Таким образом, С-500 будет первой в мире введенной в действие и полностью оснащенной системой защиты, которая перехватывает гиперзвуковое оружие.

Россия не только усиливает строительство систем наземной обороны, но и разрабатывает системы противогиперзвукового оружия воздушного базирования. Новейшая российская тактическая система ПВО «Бук-М3» также обладает определенной способностью перехватывать гиперзвуковые ракеты. Российские тактическая и стратегическая противоракетные системы будут далее интегрированы для создания многоуровневой, всесторонней и трехмерной защиты от различных гиперзвуковых атак.

Как говорится, «нападение – лучшая защита». Помимо активного создания системы защиты от гиперзвукового оружия, Россия также активно разрабатывает собственные гиперзвуковые ракеты. В настоящее время российский арсенал, помимо находящихся на вооружении систем «Авангард» и «Кинжал», готовится пополнить успешно завершающая испытания гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон». Согласно планам, эта ракета официально поступит на вооружение в 2022 году.

Подводная стратегическая ядерная мощь – большое традиционное преимущество России. Теперь Россия еще лучше развивает свое гиперзвуковое оружие, которое превосходит системы противоракетной обороны США и НАТО дает новые козыри для российских военных в противостоянии со странами Запада.