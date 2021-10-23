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Соединенные Штаты намерены использовать воздушное пространство Пакистана для антитеррористических операций в Афганистане, сообщило информационное агентство CNN. Оно отмечает, что соответствующее соглашение между Вашингтоном и Исламабадом еще не заключено.

Все дело в том, что Пакистан требует взамен на доступ США к своему воздушному пространству помощь в антитеррористических операциях. Вашингтон же не хочет брать на себя какие-либо дополнительные обязанности.

CNN сообщает, что Соединенные Штаты уже сейчас периодически используют воздушное пространство Пакистана. Но если они не пойдут на условия Исламабада, то могут потерять возможность делать это.

Именно поэтому в настоящий момент администрация американского лидера Джо Байдена пытается заключить с Пакистаном четкий договор, который будет определять права и обязанности обеих сторон.

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