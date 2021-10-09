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Киев формирует план действий, чтобы ответить российскому Газпрому и венгерскому правительству на подписание контракта на поставку газа в обход Украины, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Он также признал, что это соглашение стало для страны «болезненным ударом», пишет издание “Прайм”.

Сейчас Украина внимательно анализирует все оборонные и экономические последствия, а также подсчитывает убытки, нанесенные Венгрией и Россией.

Напомним, что истерика Киева по поводу контракта докатилась до Будапешта. Дипломатическое ведомство Венгрии было вынуждено вызывать украинского посла и объяснять ему, что энергетическая независимость страны совершенно не касается других государств. Поэтому требовать пересмотреть контракт или вообще отменить его Киев не имеет ни прав, ни полномочий.

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