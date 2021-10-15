Американский эсминец Chafee попытался вторгнуться в территориальные воды России в Японском море, но был очень быстро вытеснен большим противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц», сообщило издание «Лента.ру».

Журналисты побеседовали с представителем СовФеда Андреем Климовым, который пояснил, что главной целью Соединенных Штатов была проверка боеготовности Тихоокеанского флота РФ.

Подобные «раздражающие акции» США проводят далеко не в первый и не в последний раз, уверен сенатор. Они дают возможность посмотреть, какой будет реакция на вторжение, оценить взаимодействие войск и работу радиолокационной разведки.

Климов рассказал, что эсминец уверенно двигался к границе территориальных вод России, когда на его пути стал БПК. За 60 метров до российского корабля потенциальный нарушитель сменил курс, так как понял, что во внутренние воды его никто не собирается пропускать.

По словам Климова, подобные ситуации неоднократно возникали во времена СССР и холодной войны. Сейчас США снова взялись за старое, однако они и сами прекрасно знают, что нервы у российских моряков крепкие.