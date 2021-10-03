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В Тихом океане российский крейсер «Варяг» испытал «ужасающую ракету», которая может претендовать на роль «убийцы» натовских кораблей. Называется этот опасный для Североатлантического альянса боезаряд П-1000 «Вулкан».

Британское издание Daily Express сообщает, что дальность полета этой ракеты составляет 400 километров. «Вулканы» являются практически полными аналогами боезарядов «Гранит», применяемых, к примеру, на подводных лодках «Омск» Единственное отличие заключается в возможности запуска П-1000 с надводных кораблей.

Авторы публикации отмечают, что на учениях Россия отрабатывала атаку на корабли противника с использованием ракет «Вулкан». Из этого они сделали вывод, что Москва готовится к Третьей мировой войне и отрабатывает действия по уничтожению натовского флота.

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