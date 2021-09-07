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Елена Типикина, путешественница из РФ, рассказала о своих негативных впечатлениях от поездки в Карелию в текущем году.

Туристка отметила, что ее надежды от данного путешествия не оправдались, а по приезду домой она даже не хотела говорить об увиденном родственникам и друзьям. Типикина отметила, что повсюду валялись гнилые деревья, выгруженные лесопромышленной техникой, а растения на полянах были выедены гусеницами. Ей также не удалось увидеть ни одного молодого деревца на месте вырубок.

Девушка разочаровалась состоянием местных озер, которые замусорили путешественники из центральных регионов. Елена заявила, что после данного «отдыха» впала в настоящее уныние. По ее мнению, для исправления ситуации в регионе нужно не только создать качественную систему по сбору мусора, но и полностью обновить местную туристическую инфраструктуру.

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