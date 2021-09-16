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Напряжение на Донбассе стремительно растет. ВС Украины практически ежедневно обстреливают территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, грубо нарушая условия режима прекращения огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она привела официальную статистику ОБСЕ, согласно которой в январе-феврале число перестрелок на Донбассе составляло не более 3 тысяч ежемесячно. Сейчас это количество перевалило за 7 000 и увеличивается по нарастающей.

Киев каждый день обстреливает территорию Донбасса, используя не только гранатометы и минометы, но и тяжелое артиллерийское вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Также участились случаи атак с применением беспилотных аппаратов, с которых сбрасывают мины и самодельные взрывные устройства.

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