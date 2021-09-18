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Резолюция Европарламента от 16 сентября – это не что иное, как истерика антироссийски настроенных политиков. Они не ожидали столь быстрого завершения строительства «Северного потока-2» и теперь от безысходности принимают подобные документы, не имеющие никакого практического смысла, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Он также пояснил, что рост цен на газ, который наблюдается в последние недели, не имеет никакого отношения ни к «Северному потоку-2», ни к России. Европа сама спровоцировала его попытками перехода на «зеленые технологии» и избавления от традиционных видов топлива, к которым относится и газ.

По словам политолога, ЕС не готов отказаться от газа и угля хотя бы потому, что альтернативные технологии часто не срабатывают. К примеру, минувшим летом не было сильного ветра, что привело к остановке многих ветрогенераторов.

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