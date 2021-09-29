Российские ракетные комплексы «Ярс» в случае вооруженного столкновения с НАТО обеспечат РФ неоспоримое преимущество. Одним из главных их козырей является наличие мобильной версии, которая в сравнении с шахтной практически не поддается отслеживанию и может наносить удары по противнику из любой точки на территории страны.

Автор американского издания The National Interest Марк Эпископос пояснил, что из-за этого «Ярсы» станут очень сложной целью для Соединенных Штатов. Мобильность существенно повышает их выживаемость, так как идентифицировать комплекс или произвести нацеливание на него практически невозможно.

Эксперт, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», также заявил, что несмотря на все преимущества «Ярсов», РФ уже сейчас думает об их замене. Она разрабатывает ракетные комплексы «Кедр», которые поступят на вооружение к 2030 году. Точные характеристики этих ракет пока не раскрываются, но в экспертной среде уже ходят слухи о гиперзвуковой скорости этих боезарядов и их невероятной мощи.

Эпископос отмечает, что независимо от того, какими будут характеристики «Кедров», их разработка говорит, что РФ имеет долгосрочную стратегию модернизации своего стратегического оружия и четко ей следует.