Как сообщается на канале «Дипломатический источник» в Telegram, соседние с Афганистаном страны в ближайшее время получат «многообещающее» предложение от Запада.

Суть предложения для «узбеков, таджиков и туркмен» – принять у себя афганских беженцев в обмен на «дождь из денег и ресурсов». Стоит отметить, что в контексте речь идёт о потенциальных сотнях тысячах беженцев из Афганистана.

Ссылаясь на данную запись, Мария Захарова, официальный представитель МИД, называет данный план катастрофой.

«А вот это реально план-катастрофа, если НАТОвцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого ещё не понимают, похоже», – отметила Захарова на своём канале «Мария Захарова» в Telegram.

Как отмечается, компания по убеждению афганских соседей уже набирает обороты, причём не только с подачи США. К обещаниям уже присоединились немцы, обещающие десятки и сотни миллионов евро региональным странам, которые согласятся принять у себя беженцев из Афганистана.