Сложная экономическая ситуация, с которой после развала Советского Союза в 1991 году столкнулась Молдавия, заставила ее отдать США российские военные секреты за гуманитарную помощь в 40 миллионов долларов. Об этом рассказал американский эксперт Чарли Гао в издании 19FortyFive.

Автор поясняет, что в наследство от СССР Кишиневу досталось 34 истребителя МиГ-29, которые в 90-е годы прошлого столетия являлись одними из лучших самолетов мира. США долго пытались добраться до них, но развал Союза позволил сделать это без особого труда.

Изначально истребители хотел купить Тегеран. Он даже успел подать заявку на 14 воздушных машин, однако Соединенные Штаты приложили все усилия, чтобы Кишинев ее даже не рассматривал. В результате Вашингтон получил 21 самолет, предложив 40 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. В те времена Молдавия столкнулась с таким кризисом, что была вынуждена согласиться, чтобы закрыть дыры в бюджете. Остальные истребители были проданы Йемену и Эритрее.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что американские инженеры разобрали несколько самолетов до последнего винтика, что позволило внимательно изучить их конструкцию.