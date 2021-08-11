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В российских регионах немало проблем с организацией и качеством школьного питания. По этой причине школы Сахалина решили отказаться от аутсорсинга в этой сфере. Образовательные учреждения Петербурга пока не решаются на этот шаг.

В Сахалинской области большинство школ будет кормить детей самостоятельно, для чего в их штат приглашают поваров и обслуживающий персонал. При этом общеобразовательные учебные заведения сами будут закупать продукты для приготовления завтраков и обедов.

Также в школах будет осуществляться родительский контроль за приготовлением пищи, что закреплено в специальных документах правительства Сахалинской области.

Данный регион – далеко не единственный, где пытаются решить проблему многочисленных нарушений в сфере школьного питания.

Не так давно движение «За безопасное детство» выступило с предложением отказаться от аутсорсинга в сфере школьного питания и вернуть поваров в штат образовательных учреждений, плюс ко всему ввести должность замдиректора по работе столовой, а также пристальный родительский контроль.

Подобные меры в школах Петербурга, вероятно, свели бы к минимуму количество постоянных жалоб родителей на питание детей. Одна из причин недовольства качеством школьного питания заключается в том, что комбинаты в ходе торгов занижают начальную (максимальную) цену контракта. И чтобы выполнить условия заключенных контрактов, затем урезают порции и экономят на качестве еды. Один из примеров – компания АО «Артис-Детское питание», известная в городе своим снижение НМЦК на торгах. В этом году комбинат добился еще нескольких контрактов, применяя отработанную схему.

«Артис-Детское питание» – не единственный поставщик, занижающий НМЦК. То же самое практикует и комбинат «Серна», пойманный на урезании порций в одном из петербургских детсадов. Нарушения были выявлены в блюдах и по жирам, белкам и углеводам.

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