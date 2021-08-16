Россия не должна ни в коем случае ввязываться в конфликт в Афганистане, уверен военный эксперт Семен Багдасаров. Он заявил, что Москве важно решить только две задачи, каждая из которых является чрезвычайно сложной.

Первая из них – это защита Таджикистана и Узбекистана, которые находятся на границе с новоявленным Исламским Эмиратом. Талибы (радикальное движение «Талибан» – террористическая организация, запрещенная в России) заявляли, что не собираются вмешиваться в дела приграничных государств, но доверять им очень опасно.

Вторая задача – борьба с поставками наркотиков. На них фактически строится экономика талибов. В настоящий момент в России 90 процентов героина изготовлено именно в Афганистане. Поэтому Москве вместе с республиками Средней Азии важно перекрыть наркотрафик.