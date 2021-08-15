Исполнитель роли Влада Новожилова в новом фильме «Солнцепёк» Александр Бухаров рассказал о работе над картиной. Действие картины происходит в 2014 году в охваченном гражданской войной Луганске. По словам актера, эта роль оказалась одной из самых сложных в его карьере. Его персонаж знает, что такое война, он работает водителем «скорой помощи», и когда-то поклялся, что больше не возьмет в руки оружие.

Артист признался, что не похож на своего персонажа и во время съемок пытался не принимать события фильма близко к сердцу.

«Принимать такое близко к сердцу нельзя, хотя это и случалось со мной, потому что можно сойти с ума. Только моя отстраненность и понимание, что это все-таки кино, в какой-то мере спасали меня от этого ужаса. Не представляю, что пережили люди, которые проживали это в реальности», – рассказал Бухаров.

Он уверен, что темы, которые подняли в фильме – очень важные. А значит, зрители не останутся равнодушны к картине.

«Я думаю, вокруг кино будет очень много споров и разговоров. Такая картина не останется незамеченной, потому что она снята на очень больную, для многих очень важную тему. А уж, какие люди для себя сделают выводы – поживем-увидим, пока говорить рано», – заметил актер.

Бухаров рассказал, что за время съемок он очень сблизился с командой.

«Работа была в удовольствие, и этим картина отличается от других. Мы до сих пор созваниваемся, переписываемся, у нас остались теплые отношения», – рассказал Бухаров.

В заключении актер заявил, что ужасы войны необходимо показывать на экране, чтобы люди помнили, как это ужасно, и никогда не допускали повторения таких событий.