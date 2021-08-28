Дональд Трамп в последний год своего пребывания на посту президента затеял разговоры о создании маломощного ядерного оружия. Кроме того, он взялся за написание и продвижение доктрины, которая определяла бы применение таких боеголовок даже в не ядерных конфликтах. Редактор издания The National Interest Дэвид Акс, публикацию которого в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24, рассказал, почему это было плохой идеей.

Он привел высказывание эксперта Деверрика Холмса о том, что «маленькая ядерная война», захватившая воображение Дональда Трампа – это совсем не так безопасно, как может показаться. Специалист пояснил, что идея «ограниченного атомного удара» не нова, она уже использовалась во времена Рональда Рейгана и ни к чему хорошему не привела.

Холмс пояснил, что в 1982 году команда Рейгана провела игру под названием «Гордый пророк». Одной из ее целей было как раз моделирование «маленькой ядерной войны». В результате выяснилось, что такая доктрина может привести к катастрофическим последствиям.

Моделирование показало, что даже ограниченный ядерный удар Советский Союз воспринял бы как атаку в свой адрес. И тут же ответил полноценным ракетным залпом, не размениваясь на мелочи. Результаты игры показали, что в ходе такого обмена ударами в первые же дни могло погибнуть 500 миллионов человек. Но гораздо больше людей умерло бы в страшных муках от радиации, отравившей все округ, и от голода.

Именно поэтому, утверждает Холмс, Рональд Рейган с того момента сосредоточился на идее минимизации рисков использования ядерного оружия и выбросил из головы попытки создания ракет для «маленькой атомной войны.

Вторая попытка

В 2019 году эксперимент команды Рейгана повторили ученые Принстонского университета. Имея в своем распоряжении современное компьютерное оборудование, они смоделировали обмен ударами между США и Россией с использованием маломощных ракет, о которых так мечтал Трамп.

Выяснилось, что «тактическое» ядерное оружие способно убивать людей ничуть не хуже, чем стратегическое. По расчетам ученых, 90 миллионов человек должно было погибнуть уже в первые часы после обмена ударами.

Эксперты опубликовали видео в Сети. Оно должно служить напоминанием для всех политиков планеты, демонстрировать им, что «маленькая ядерная война» не представляется возможной. Попытка одного из государств нанести «ограниченный ядерный удар» обязательно встретит ответную реакцию и миллиарды людей погибнут в атомном огне.

«Мы живем в мире, где вопросы ядерного оружия регулярно появляются на первых полосах наших газет, но большинство людей все еще плохо понимают, на что на самом деле способно взорвавшееся ядерное оружие», прокомментировал результаты моделирования историк и разработчик онлайн-симулятора атомных ударов NUKEMAP Алекс Веллерстайн.