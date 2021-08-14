В рамках военно-технического форума «Армия-2021» Россия намерена представить широкой публике новейший зенитно-ракетный комплекс «Абакан». Однако уже сейчас на этот вид вооружения имеются покупатели. Скорее всего арабские шейхи из Саудовской Аравии предпочтут его американским комплексам «Патриот».

Предварительный раунд и некоторые консультации между Эр-Риядом и Москвой уже проведены. Остается последний этап – согласование всех условий и подписание контракта. Сразу же после этого «Абакан» отправится в Саудовскую Аравию защищать столицу государства от дерзких обстрелов со стороны йеменских хуситов.

В настоящий момент шейхи используют американские комплексы Patriot, однако тот факт, что самодельные ракеты хуситов регулярно попадают то по военным базам страны, то по нефтяным терминалам и нефтеперерабатывающим заводам вряд ли может служить его преимуществом. Даже после того, как США предоставили Эр-Рияду новейшую модификацию Patriot PAC 3, обстрелы и точные попадания не прекратились. Именно поэтому Саудовская Аравия решила что-то поменять в противовоздушной и противоракетной обороне.

«Абакан» — это нестратегический ракетный комплекс, который способен перехватывать любые боезаряды, летящие по баллистической траектории. Он не умеет сбивать крылатые ракеты и самолеты, но Эр-Рияду это и не нужно. Достаточно того, что комплекс должен вполне справиться с ракетами хуситов. Дальность поражения целей составляет 500 километров, что вполне удовлетворяет потребности арабских шейхов.