Жители российской столицы возмутились ценами на морковь, которые за последние недели увеличились в 2-3 раза. Теперь они сопоставимы со стоимостью ананасов.

В соцсетях появились фотографии из столичного магазина, на которых можно увидеть обычную морковку, не относящуюся к элитным сортам и даже не почищенную от грязи. При этом ее стоимость составляет 99 рублей за один килограмм. За такую же цену неподалеку продавались ананасы.

Согласно недавним данным, опубликованным Росстатом, цены на морковку в Российской Федерации за последние полгода возросли в два с половиной раза. Другие овощи тоже растут в цене. К примеру, стоимость капусты и картошки увеличилась на 81 и 91 процент соответственно. При этом специалисты отмечают, что рост цен на корнеплоды начал постепенно замедляться.