В «Телеграм»-канале «Реконкист» военный эксперт заявил, что вывод войск США из Афганистана является виртуозным маневром по увеличению нестабильности в Средней Азии и на Ближнем Востоке.

Согласно его словам, уход американских военных не является «позорным отступлением», о котором часто заявляют российские политологи. На самом деле американцы тем самым смогли почти мгновенно создать массу проблем сразу трем противникам, которые имеют собственные интересы в ближневосточном регионе. Речь идет об РФ, Иране и КНР.

Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и турецкие военные, которые в скором времени могут быть переброшены в Афганистан, будут сдерживать иранские, китайские и российские силы в Средней Азии. Эксперт добавил, что Вашингтон наверняка уже договорился об этом с Анкарой или талибами.