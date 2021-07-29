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Руслана Хомчака в украинской армии многие называют «иловайским», так как именно по его приказу военнослужащие попали в котел и были уничтожены ополченцами. Однако нынешний президент Зеленский сперва снова вернул ему должность главнокомандующего, а сейчас, когда в очередной раз уволил, отправил на пост заместителя секретаря СНБО.

За перипетиями в украинской армии внимательно наблюдает военкор Александр Коц, который и поделился своими соображениями по поводу нового увольнения Хомчака.

По словам журналиста, Хомчак вместе с командующим украинских ВВС контролировали транспортировку коммерческих грузов из Болгарии в Руанду, используя для этой цели военно-транспортный самолет Ил-76. Не подлежит сомнению, что средства за доставку присваивались в особо крупных размерах.

О бизнесе подчиненных узнал министр обороны Андрей Таран, который видимо попытался прервать денежный поток в карманы генералов. Поэтому Хомчак взъелся на него и даже подал иск в суд.

Коц, напоминая об Иловайском котле, говорит еще и о Дебальцевском, в котором возникла практически такая же ситуация. В этот котел, спровоцировавших гибели многих солдат, завел их генерал Залужный, сменивший Хомчака на посту главнокомандующего. По словам журналиста, в цивилизованной стране оба давно сидели бы в тюрьме за свои деяния, но Украина предпочитает иметь таких людей во власти.

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