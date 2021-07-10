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НАТО обещал масштабные учения «Морской бриз-2021», однако они прошли слишком уж скромно, считают военные эксперты. Ничего сверхъестественного ни Североатлантический альянс, ни Украина с Грузией на этих маневрах не продемонстрировали. Боевые корабли провели большую часть учений в портах, а наземные подразделения выполнили лишь несколько учебных операций ограниченным количеством личного состава.

Аналитик Владислав Шурыгин объясняет это прошедшей за две недели до маневров встречей президентов Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, саммит остудил пыл Запада и не дал ему развернуться вовсю в непосредственной близости от российских рубежей.

Кроме того, одной из причин низкой активности военнослужащих НАТО называют инцидент с эсминцем Defender. В нем Россия ясно дала понять, что будет в случае провокаций ми попыток вторжения в ее территориальные воды. Поэтому даже мощный и хорошо вооруженный американский корабль Ross в основном стоял на приколе в одесском порту, не решаясь повторить подвиг «Дефендера».

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