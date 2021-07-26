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Немецкое издание Die Zeit опубликовало заявление депутата Европарламента от партии «Союз 90/Зеленые» Сергея Лагодинского, в котором он обещает заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2». Статья привлекла внимание жителей Германии, которые не оценили рвение политиков.

Так, один из пользователей написал, что разочарован в «Зеленых». Раньше они представляли собой довольно сильную оппозиционную партию, а сейчас продвигают в Германии интересы Соединенных Штатов. Причем делают это под руководством Анналены Бербок, которая не успевает извиняться за свою постоянную ложь избирателям.

«Чего добиваются «зеленые», требуя остановить «Северный поток — 2»? Одновременного отказа от русского газа, угля и мирного атома? На чем тогда будет основана наша энергетика?», – поинтересовался еще один немецкий читатель.

Напомним, в своем заявлении Лагодинский написал, что соглашение между Германией и США следует аннулировать, а «Северный поток-2» закрыть. Он также отметил, что сделка совершается «за счет Украины».

В связи с этим один из пользователей поинтересовался, каким образом «Зеленые» намерены заблокировать строительство с юридической точки зрения, кто будет покрывать убытки, и зачем партия вообще идет во власть, если она абсолютно ничего не понимает во внешней политике.

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