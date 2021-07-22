Россия снова испытала «жуткого гиперзвукового монстра», который совсем скоро поступит на вооружение ВС РФ, сообщают журналисты китайского издания Baijiahao. Они отмечают, что завершение тестовых запусков этой ракеты – очередной этап на пути Москвы к полному перевооружению своей армии.

Китайские эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», отмечают, что «Циркон» станет новой причиной «головной боли», терзающей США и НАТО. Ракета, способная разогнаться до 7 чисел Маха, с легкость преодолеет системы ПВО и ПРО Aegis и прочие, легко разберется с целой авианосной группой Соединенных Штатов или Великобритании. Особенно после того, как РФ еще немного улучшит свой боеприпас и наделит его возможностью набирать скорость в 9 Махов.

Напомним, что 21 июля был произведен очередной тестовый запуск ракеты «Циркон» с корабля «Адмирал Горшков». Гиперзвуковой снаряд набрал требуемую высоту, поднимаясь под углом в 70 градусов, а затем со скоростью 7 чисел Маха отправился к своей цели в Белом море и успешно ее уничтожил.