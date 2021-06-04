Государства Юго-Восточной Азии и Восточной Европы, которые сейчас с радостью размещают на своих территориях американские военные базы, должны быть готовы заплатить за это. Ведь США фактически подставляет их под ядерный удар России на случай войны, уверен военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, Вашингтон не хочет, чтобы на американские города с неба посыпались ядерные бомбы России. Поэтому нападать на нее в открытую он не будет. Как и пытаться перейти российскую границу. США будут вести гибридную войну, а в случае вооруженного столкновения сойдутся с РФ на территориях третьих стран.

Вероятнее всего, пострадают государства Юго-Восточной Азии. Также достанется и Восточной Европе, которая под влиянием НАТО ударилась в антироссийские настроения. В этих странах обе стороны вполне могут применить ядерное оружие, что приведет к катастрофическим последствиям для них.