На встрече с лауреатами государственных премий и Героями Труда, которые присутствовали на церемонии награждения в Кремле, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет возможность сделать прививки от коронавируса всем желающим. Объема производимых в стране препаратов вполне достаточно для этой цели.

Также российский лидер удивился, что россияне настороженно относятся к вакцинации. Он отметил, что прививки уже сделали 18 миллионов граждан, причем серьезных побочных эффектов не было обнаружено ни у одного из них.

Напомним, что на Петербургском международном экономическом форуме глава государства также заявлял о необходимости обеспечить условия для иммунизации иностранных граждан, находящихся в России. 7 июня правительство отметило, что работа над этим уже ведется и имеются планы по вакцинации иностранцев и трудовых мигрантов.