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ВСУ не в состоянии вести широкомасштабные боевые действия ввиду отсутствия боеприпасов, заявил пропагандист организации InformNapalm Михаил Макарук. По его словам, дела у армии Украины обстоят совсем не так радужно, как говорят политики.

Так, как минимум 50 процентов снарядов могут сдетонировать самопроизвольно, что подтвердили взрывы на складах с боеприпасами в Ичне и Новобогдановке. Это опасная ситуация, так как система детонации уже дала сбой, что делает снаряды бракованными. Сейчас необходимо запустить производство детонаторов, чтобы восстановить запасы.

Кроме того, у Киева полностью отсутствует стратегический резерв, совершенно не продумана система эшелонированного обеспечения. Поэтому уровень готовности к серьезным боевым действиям можно оценить процентов в 60, не более.

Макарук заявил, что о защите страны должны думать сами граждане. Он призвал всех вступать в отряды добровольцев территориальной обороны, а также предложил уволившимся из ВСУ украинцам вернуться в строй.

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