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Помимо американского бомбардировщика B-52, который имитировал удар по Камчатке гиперзвуковой ракетой, у российских границ во вторник появлялось сразу несколько натовских истребителей. Они отрабатывали атаку на рубежи РФ с запада, севера и юга и вынудили ВКС поднимать самолеты для перехвата потенциальных нарушителей.

Портал Avia.Pro сообщает, что истребители имитировали атаку на российскую границу над Черным, Баренцевым и Норвежским морями. Подобные действия нельзя назвать оборонительными. Напротив, можно предположить, что Североатлантический альянс отрабатывает наступательную операцию.

Над Черным морем дважды появлялись французские истребители Mirage 2000, которые были успешно перехвачены российскими самолетами. Их действия выглядят откровенно провокационными. НАТО без умолку заявляет о «российской угрозе», однако подобные маневры раскрывают подлинную цель альянса.

По словам экспертов, все авианалеты на российскую границу были тщательно спланированы и скоординированы. Поэтому вскоре можно ждать ответ от РФ, которая вряд ли будет спокойно смотреть на подобные выходки.

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