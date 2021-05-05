Генеральный инспектор американского военного ведомства проанализировал ход операции «Непоколебимая решимость», которую США проводят в Сирии, и заявил, что РФ нарушает действующий механизм деконфликтинга. По его словам, эти нарушения в целом не угрожали силам коалиции, но все таки они были зафиксированы.

В докладе сообщается, что как Россия, так и правительственные войска и Турция борются с ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – организация, запрещенная на территории РФ). Но вместе с тем они предпринимают попытки создавать помехи американскому военному контингенту и Сирийским демократическим силам, которые находятся под опекой США.

Также инспектор заявил, что России с трудом удается сдерживать натиск ИГ. Террористы нападают на сирийские правительственные войска, а также на военную полицию РФ, которая воюет на их стороне, практически ежедневно.