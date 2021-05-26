Главное военное ведомство Армении заявило, что сообщения Баку об обстрелах Шуши, Гетабекского и Кельбаджарского районов не имеют ничего общего с действительностью. По мнению представителей Минобороны, это лишь уловка, призванная отвлечь внимание от вторжения азербайджанский войск на армянскую территорию.

Пресс-служба ведомства напоминает, что военнослужащие Азербайджана 25 мая убили армянского солдата. Она также в очередной раз подчеркивает недопустимость попыток пересматривать границы и требует немедленно покинуть территорию страны.

Минобороны заявляет, что никаких обстрелов азербайджанских регионов армянская армия не производила. Но вполне может использовать силовые методы, если Баку не выведет свои войска из Сюникской и Гегаркуникской областей.

Напомним, что азербайджанские военные пересекли границу Армении 12 мая. Они мотивировали вторжение необходимостью пересмотра границ и не подчинились требованию немедленно вернуться на свою территорию. 25 мая в ходе столкновения в Гегаркуникской области погиб армянский военнослужащий.