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Мэр Киева Виталий Кличко процитировал известный фильм «Брат-2» в ответ на вопрос об обысках в его доме. Он также отметил, что это очередная попытка властей убрать конкурента на будущих президентских выборах.

По словам киевского мэра, обыски проводились не у него, а в соседних квартирах. Однако это не может быть простым совпадением, так как еще с первых дней своего президентства Владимир Зеленский пытается найти рычаги давления на Кличко.

Мэр заявил, что центральную власть не устраивают некоторые его инициативы, связанные непосредственно с Киевом. Также ей не нравятся заявления о необходимости объединения мэров крупных украинских городов перед «лицом российской агрессии» или о введении строгого карантина при всплеске заболеваемости.

«Я могу сказать только одно: «В чем сила, брат? Сила в правде», – вспомнил мэр украинской столицы известный фильм.

Ранее СБУ заявила, что обыски не имеют никакого отношения к Виталию Кличко.

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