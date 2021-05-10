Столкновение пограничной полиции Израиля с жителями Палестины, которое произошло 7-8 мая, является чистой воды провокацией «в изящной форме», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также потребовал от израильского руководства принести извинения за этот инцидент.

Беспорядки в Восточном Иерусалиме начались из-за выселения ряда арабских семей из домов, на которые они не имеют права собственности. Несмотря на то, что они прожили там более 50 лет, суд Израиля принял решение выселить людей. В ответ на попытку сделать это в полицейских полетели камни, что привело к применению спецсредств. В результате пострадало 17 правоохранителей и 250 палестинцев.

Кадыров уверен, что израильские бойцы намеренно провоцировали жителей на ответные действия, чтобы назвать мусульман террористами. Он призвал международное сообщество отреагировать на эту провокацию, а также уладить конфликт, «иначе масштабы последствий будут плачевными»