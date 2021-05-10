Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Столкновение пограничной полиции Израиля с жителями Палестины, которое произошло 7-8 мая, является чистой воды провокацией «в изящной форме», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также потребовал от израильского руководства принести извинения за этот инцидент.

Беспорядки в Восточном Иерусалиме начались из-за выселения ряда арабских семей из домов, на которые они не имеют права собственности. Несмотря на то, что они прожили там более 50 лет, суд Израиля принял решение выселить людей. В ответ на попытку сделать это в полицейских полетели камни, что привело к применению спецсредств. В результате пострадало 17 правоохранителей и 250 палестинцев.

Кадыров уверен, что израильские бойцы намеренно провоцировали жителей на ответные действия, чтобы назвать мусульман террористами. Он призвал международное сообщество отреагировать на эту провокацию, а также уладить конфликт, «иначе масштабы последствий будут плачевными»

Вам может понравиться

DW: Российские эксперты оценили вероятность войны между РФ и Украиной

Военные эксперты Николай Сунгуровский и Павел Фенгельгауэр оценили ситуацию на границе России с Украиной и вероятность войны между двумя странами. Так, Феннгельгауэр заметил, что Россия не может себе сейчас позволить

Отставной адмирал Ставридис расписал сценарий войны России с Украиной и действия НАТО

В случае вооруженного конфликта с Украиной Россия сокрушит ее с использованием войск спецназа, которые будут высаживаться с десантных кораблей, скоростных боевых катеров и подлодок проекта «Варшавянка», базирующихся в Черном море.

Forbes рассказал об авиабазе США на Аляске, идеальной для перехвата самолетов ВКС РФ

Северная авиабаза Эрексон, расположенная на острове Шемья, была закрыта сразу после распада Советского Союза и завершения холодной войны. Если Соединенные Штаты решат восстановить этот объект, они смогут с легкостью перехватывать
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 10 мая – ясно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 мая – снег, до 3 °C | Королев: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 10 мая – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 11 °C |