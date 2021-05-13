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Украина может пройти ДНР и ЛНР практически без боев и выйти к российским границам, считает командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Он поясняет, что ВСУ даже не придется захватывать Горловку.

По его мнению, украинской армии нужно сколотить несколько мощных ударных групп и направиться к границам России в обход Горловки, Новоазовска или Макеевки. При этом она сможет быстро достичь цели, не вступая в серьезные столкновения на территории крупных населенных пунктов. В них с очагами сопротивления будут разбираться основные силы.

Для реализации данной стратегии ВСУ требуется только атаковать позиции боевиков на участке между Горловкой и Донецком, протяженность которого составляет около двух десятков километров. Далее будет совсем просто, так как в тылу республик особого сопротивления ждать не приходится. Таким образом ВСУ смогут в кратчайшие сроки выйти к российской границе.

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