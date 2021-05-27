Шесть бойцов инженерных войск Армении попали в плен к азербайджанским военным, которые незаконно находятся на территории Гегаркуникской области. Пресс-служба главного военного ведомства страны рассказала подробности.

Она сообщила, что военнослужащие проводили инженерные работы недалеко от границы. Именно там их окружили бойцы азербайджанской армии. В настоящий момент Минобороны Армении делает все возможное, чтобы вернуть своих солдат обратно.

У азербайджанской стороны на этот счет совсем другая точка зрения. Она заявила, что Армения якобы стянула к границе танки и прочую боевую технику. А захваченные военнослужащие пытались перейти рубежи Азербайджана и были задержаны как нарушители.

Напомним, что в Гегаркуникской и Сюникской областях Армении ситуация напряжена до предела. Ереван уже сообщил, что намерен привлечь ОДКБ, так как риск начала новых боевых действий существенно повысился.