читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Шесть бойцов инженерных войск Армении попали в плен к азербайджанским военным, которые незаконно находятся на территории Гегаркуникской области. Пресс-служба главного военного ведомства страны рассказала подробности.

Она сообщила, что военнослужащие проводили инженерные работы недалеко от границы. Именно там их окружили бойцы азербайджанской армии. В настоящий момент Минобороны Армении делает все возможное, чтобы вернуть своих солдат обратно.

У азербайджанской стороны на этот счет совсем другая точка зрения. Она заявила, что Армения якобы стянула к границе танки и прочую боевую технику. А захваченные военнослужащие пытались перейти рубежи Азербайджана и были задержаны как нарушители.

Напомним, что в Гегаркуникской и Сюникской областях Армении ситуация напряжена до предела. Ереван уже сообщил, что намерен привлечь ОДКБ, так как риск начала новых боевых действий существенно повысился.

Вам может понравиться

Минобороны Армении угрожает Азербайджану применением силы

Главное военное ведомство Армении заявило, что сообщения Баку об обстрелах Шуши, Гетабекского и Кельбаджарского районов не имеют ничего общего с действительностью. По мнению представителей Минобороны, это лишь уловка, призванная отвлечь

ТГ-аналитики: Встреча Путина с Байденом станет судьбоносной для Украины

Политологи Телеграм-канала «Легитимный» рассказали о предстоящей встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Они уверены, что эти переговоры станут судьбоносными в первую очередь для Украины. Лидеры крупнейших

В The National Interest назвали “детскую ошибку” Протасевича, которая привела его к белорусской тюрьме

Роман Протасевич совершил глупейшую ошибку, за которую сейчас расплачивается в белорусской тюрьме, сообщает журналистка издания The National Interest Мелинда Харринг. Она также заявляет, что задержание основателя главного протестного ресурса в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 мая – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 27 мая – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 мая – пасмурно, до 11 °C | Королев: погода, 27 мая – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 27 мая – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 27 мая – пасмурно, до 17 °C |