Около 150 000 бойцов французской армии пригрозили Эммануэлю Макрону государственным переворотом, если он не разберется с внутренними проблемами страны.

Несколько недель назад около тысячи бывших офицеров армии Франции, включая два десятка отставных генералов, написали открытое письмо властям, в котором призвали их обеспечить безопасность и стабильность в стране, проведя масштабные антиисламистские реформы, так как из-за увеличения количества мигрантов значительно вырос уровень преступности.

Однако французские власти проигнорировали данное обращение. В результате военные написали новое открытое письмо, которое на этот раз подписали 150 000 военнослужащих. В СМИ отмечают, что армия страны всего насчитывает примерно 220 000 человек. Эксперты считают, что теперь правительству придется пойти на уступки.