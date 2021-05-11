Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Около 150 000 бойцов французской армии пригрозили Эммануэлю Макрону государственным переворотом, если он не разберется с внутренними проблемами страны.

Несколько недель назад около тысячи бывших офицеров армии Франции, включая два десятка отставных генералов, написали открытое письмо властям, в котором призвали их обеспечить безопасность и стабильность в стране, проведя масштабные антиисламистские реформы, так как из-за увеличения количества мигрантов значительно вырос уровень преступности.

Однако французские власти проигнорировали данное обращение. В результате военные написали новое открытое письмо, которое на этот раз подписали 150 000 военнослужащих. В СМИ отмечают, что армия страны всего насчитывает примерно 220 000 человек. Эксперты считают, что теперь правительству придется пойти на уступки.

Вам может понравиться

Американская военная база Айн-аль-Асад в Ираке была атакована беспилотником

Авиабаза Международных коалиционных сил Айн-аль-Асад, находящаяся в Ираке, подверглась нападению беспилотника. Об этом в Twitter заявил представитель коалиции Уэйн Маротто. Инцидент произошёл утром 8 мая. Как уточняется, в результате нападения
  • Анна
  • 09.05.2021
  • читать 1 минуту

Бывший мэр Риги назвал «мелкой пакостью» ограничение доступа к мемориалу Освободителей

Бывший мэр Риги Нил Ушаков высказался насчёт ограничений на доступ к памятнику Освободителям в Пардаугаве. Так, 9 мая к мемориалу пришли несколько тысяч человек, однако обнаружилось, что к нему нельзя
  • Анна
  • 10.05.2021
  • читать 1 минуту

В Польше обеспокоены международным посланием Путина во время парада Победы

Польские аналитики обеспокоены международным посланием Владимира Путина, российского лидера, сделанным в ходе выступления на параде Победы в столице РФ. Согласно словам Адриана Бока, журналиста информационного агентства Wirtualna Polska, торжественное шествие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – ясно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – ясно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – небольшой снег, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 11 мая – дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 11 мая – ясно, до 16 °C | Армавир: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 9 °C |