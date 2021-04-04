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В подмосковном городе Орехово-Зуево скончался футболист во время игры.

Как сообщается, 4 апреля на стадионе «Торпедо» проводился футбольный матч. В какой-то момент одному из футболистов неожиданно стало плохо. Смерть наступила почти сразу же – медики даже не успели оказать спортсмену помощь. Как уточняется, речь идёт об игроке из молодёжной команды «Знамя Труда»

Согласно предварительному диагнозу, смерть произошла из-за аневризмы и разрыва сосудов головного мозга. Информация об инциденте была подтверждена представителями клуба. Вскоре официальный сайт Профессиональной футбольной лиги также подтвердил инцидент, и сообщил, что погибшим является 18-летний Никита Сидоров. Иные подробности трагедии не сообщались.

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