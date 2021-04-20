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Россия стремится мирно решить вопрос с Курильскими островами, однако Япония гнет свою линию и не намерена идти на уступки. Она понимает, что в этом случае не получает вообще ничего, поэтому в местном политикуме все чаще раздаются голоса о силовом захвате территорий.

Мало того, Токио медленно, но верно переходит от слов к делу. Так, все чаще проводятся учения, на которых отрабатываются действия десанта по нападению на островные территории, а также организуются диверсионные отряды.

Россия очень внимательно наблюдает за всей этой суетой. Чтобы пресечь десантирование на острова, она уже разместила на них береговые ракетные комплексы «Бастион» и Бал».

Но это далеко не все. Авторы китайского издания Sohu, статью которых перевела «ПолитРоссия», сообщают, что совсем скоро на Курилах появится и другое вооружение. Эксперты предполагают, что это будут ЗРК С-300, способные отразить атаку с воздуха, а также иные современные виды оружия. Поэтому Япония вряд ли сможет унести ноги от российских войск, если попытается захватить острова силой.

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