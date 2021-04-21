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Конфликты Сергея Шнурова с другими наставниками в шоу-голос были ни чем иным, как игрой, рассказал сам основатель группы «Ленинград». Он отметил, что благодаря его «нападкам» на Басту и Полину Гагарину, рейтинг «очень скучной программы» существенно вырос.

«Нужен конфликт, история. Более-менее мне подходящий по весу и возрасту на проекте был Баста. Вот я и придумал врага. Мы сыграли эту игру. Это не была постановка. Когда выходят на ринг боксеры, там же не постановка? У нас тоже не постановка», – рассказал Шнуров.

Он отметил, что намеревался конфликтовать исключительно с Бастой, но Гагарина все же попала под раздачу, так как попыталась вмешаться и помирить двух своих коллег.

Ранее Шнуров в стихотворной форме назвал Басту «полицаем». Тот не растерялся и тоже в стихах покуражился над новым хитом «Ленинграда» на политическую тематику.

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