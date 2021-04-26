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Помимо населенных пунктов, которые в настоящий момент считаются неподконтрольной Киеву территорией Донбасса, к России совсем не против присоединиться и другие города Украины. Их перечислил политический обозреватель Сергей Марков, который лично общался с гражданами.

По его словам, хоть сейчас готовы провести референдум по вопросу перехода под крыло РФ Запорожье, Одесса, Херсон и Николаев. О населенных пунктах на Донбассе и говорить нечего – они давно мечтают о том, чтобы стать частью России.

Это заявление Маркова вызвало бурное обсуждение в Сети. Так, многие пользователи сошлись на том, что перечисленные города и так всегда были российскими, но 30 лет живут в другой стране. Также появились и мнения о том, что сперва необходимо убедиться в лояльности жителей населенных пунктов к России. Чтобы не навредить стране. Те, кто высказывают данную точку зрения, недовольны заявлениями украинцев о необходимости сохранить суверенитет.

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